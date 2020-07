La minuscola vettura finisce dritta dritta in acqua

L’asfalto bagnato, si sa, può giocare brutti scherzi. Guardate cosa succede in questa stradina di Amsterdam. C’è una Smart parcheggiata su canale. Arriva un Suv a forte velocità: la grossa auto sbanda, centra la minuscola vettura e la scaraventa in acqua. Il responsabile dell’incidente fugge via impunito. Ma la scena è stata ripresa col telefonino…