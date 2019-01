Sbanda sull’asfalto bagnato e manda in acqua la Smart

Maledetta velocità. Il guidatore di questa autovettura deve aver scambiato le stradine che costeggiano i canali di Amsterdam per un circuito di Formula 1. Peccato però che l’asfalto bagnato possa giocare brutti scherzi, anche se a farne le spese è soprattutto chi con l’improvvisato “Gran Premio” non c’entra proprio nulla.

Chi? Il proprietario della Smart parcheggiata proprio sul canale. Il colpo di coda dell’auto che sbanda, infatti, proietta la minuscola vettura in acqua. Il responsabile dell’incidente, poi, scappa via impunito. Per fortuna, però, c’è chi ha ripreso tutto, anche il numero di targa…