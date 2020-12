Sbatte fuori casa moglie e figli. Arriva la polizia: 48enne arrestato per maltrattamenti

E' stato uno dei ragazzi a chiamare le forze dell'ordine. Il folle gesto in preda all'ira ma non era la prima volta che l'uomo se la prendeva con la donna

Nella notte dell’Immacolata una donna si è ritrovata fuori casa, cacciata dal marito, insieme ai suoi figli. L’uomo, un cittadino romeno di 48 anni, noncurante del freddo e del maltempo che in quella giornata aveva investito la città, aveva deciso così di infliggere l’ennesima vessazione a quella famiglia che da anni soffriva per i suoi comportamenti violenti.

LE VIOLENZE DELL’UOMO CONTRO LA DONNA

La Volante giunta sul posto ha trovato la vittima ed i suoi 6 figli, 3 dei quali minorenni, seduti sulle scale dello stabile. Ad allertare gli agenti era stato il figlio più grande, il quale ha raccontato loro di un padre spesso ubriaco che per futili motivi aggrediva la moglie, arrivando a picchiarla, tirarle i capelli o lanciarle oggetti, come quella volta in cui le aveva tirato i piatti perché il pasto non era di suo gradimento.

NASCONDEVA LO STIPENDIO IN UN CASSETTO

Il quarantottenne, secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine, era l’unico a lavorare in famiglia e, a quanto pare, nascondeva il proprio stipendio in un cassetto chiuso a chiave, lasciando alla donna solo cinque, al massimo 10 euro per poter comprare da mangiare; denaro che non veniva erogato quotidianamente ma solo quando voleva lui.

IL FIGLIO NON RIENTRA E LUI SI ARRABBIA

Nella notte di martedì scorso il 48enne, non avendo sentito rientrare il figlio più grande, aveva chiesto spiegazioni alla compagna. Una volta tornato, quest’ultima si era premurata di avvisare il marito ma questi nel giro di pochi secondi aveva iniziato a dare in escandescenze, lamentando di non essere stato avvisato direttamente del figlio.

IN PREDA ALL’IRA, ALLONTANA TUTTI

In preda all’ira, l’uomo avrebbe tentato di colpire la vittima che però è stata protetta dai propri figli. Una solidarietà questa che ha reso il quarantottenne ancora più aggressivo. Così, dopo aver insultato l’intera famiglia, ha deciso di allontanare tutti quanti da casa. Il reo, con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti.