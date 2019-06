Il segreto per sbucciare l’aglio in pochi secondi e senza intoppi? È racchiuso in questo filmato. Una sorta di tutorial per cuochi, massaie e addetti ai lavori, per un perfetto taglio a spicchi.

Basta inserire il coltellino all’interno di ogni spicchio per rimuoverlo, delicatamente e senza fallo, dall’involucro. In meno di un minuto l’intero aglio è diviso a spicchi, tutti pronti all’uso.