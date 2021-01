Scacco all’oro

La mania del Politicamente Corretto è una fonte d’ispirazione continua per articoli satirici. Una mola perfetta su cui affilare la lama dell’ironia. L’ultimo spunto viene dall’Olanda, dove una fanciulla di 23 anni, Indy Mellink, laureata in psicologia forense (nientemeno) si siede a tavola per una partitina a carte e viene colpita dall’ingiustizia dei valori delle carte.

Perché mai il re deve contare più della regina? Perché deve comandare? Patriarcato! Sessismo! Perché fante e non fantessa? Privilegio di genere! Incapace di tollerare cotanta ingiustizia, Indy fa fabbricare e vende on line in tutto il mondo un nuovo tipo di carte da gioco dove re, regina e fante sono ) sostituiti (con ispirazione olimpica) da oro, argento e bronzo. I semi per ora rimangono gli stessi, ma immagino già la corsa febbrile a individuare qualche ingiustizia anche lì.

Il messaggio del “come quando fuori piove” (valore a calare per cuori, quadri, fiori, picche) sembra politicamente corretto: le ragioni del cuore prevalgono su quelle dei soldi, e i fiori sono più importanti delle armi. Però a poker. Come la mettiamo a scopa, dove (orrore!) comandano i denari? E come si concilia il pacifismo coi tarocchi? Lì ci son solo denari, bastoni, spade e coppe, roba da soldatacci ubriaconi. E poi ci vorrà la stessa rivoluzione per gli scacchi, no? Inevitabile.

Il re si chiamerà oro, la regina argento e l’alfiere bronzo. La torre di sinistra resterà torre, quella di destra si chiamerà bastione. Il cavallo dalla sua parte sarà stallone, quello vicino alla torre cavalla. Lo stesso per la fanteria: quattro pedoni a destra e quattro pedine a sinistra. Insomma, compagni, io vi ho dato lo spunto. Scatenatevi.

collino@cronacaqui.it