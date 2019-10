Scacco matto alla gang dello spaccio: azzerato il clan dei serbo-kosovari

Vasta operazione dei carabinieri di Casale Monferrato. In azione anche gli uomini del Nucleo Elicotteri di Volpiano. Tre gli arrestati e 14 gli indagati

Scacco matto al clan della droga. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Casale Monferrato,hanno sgominato un gruppo criminale, gestito da serbi e kosovari, dedito allo spaccio di cocaina. La banda operava ad Alessandria e provincia. Tre le ordinanze di custodia cautelare e i 14 decreti di perquisizioni eseguiti. Tutte le persone coinvolte nel calderone giudiziario risultavano residenti e domiciliati tra Alessandria, Fubine e Felizzano.

ECCO CHI E’ STATO ARRESTATO

Nei guai, in particolare, sono finiti Orhan Toplica, 22enne di origine serbo-kosovara, il connazionale Ersan Toplica, 26, e Mariano Casim, 31enne kosovaro. Undici gli altri indagati, chiamati a rispondere, in concorso ed a vario titolo tra loro, di spaccio di sostanze stupefacenti continuato.

I CARABINIERI IMPEGNATI

Nelle operazioni, con i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Casale,sono scesi in campo anche i carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo e delle altre compagnie del comando provinciale, con la copertura aerea assicurata dal velivolo del I Nucleo Elicotteri di Volpiano (Torino).

INDAGINI DOPO L’ARRESTO DI UN ANNO FA

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore di Vercelli Davide Pretti, sono iniziate dopo l’arresto di Shkelqim Xeka, 58 anni, albanese residente ad Alessandria. L’uomo è stato bloccato a Fubine il 29 agosto di un anno fa, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio: le forze dell’ordine lo trovarono con circa 80 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi.

SI INDAGA SU CIRCA 200 EPISODI

Circa 200 gli episodi complessivamente contestati al gruppo criminale, per lo più di cocaina; l’attività, secondo gli inquirenti, andava avanti da almeno 2 anni.