Scalata al termovalorizzatore. Oggi la verità sull’operazione

Alle 10 scadono i termini per le quote dell’inceneritore

Stamattina si scoprirà se la scalata all’inceneritore del Gerbido, lanciata dal Pinerolese, andrà a buon fine oppure no. Dopo il rinvio dell’operazione a luglio, per alcune questioni da chiarire sul bando emesso dal Comune di Torino, oggi alle 10 scadono i termini per acquisire le quote che ha messo in vendita: 15.064.759 di azioni, che coprono il 17,35% del capitale di Trm, gestore dell’impianto, al prezzo di 2,02 euro l’una.

Il Pinerolese, con la sua azienda Acea pinerolese industriale, potrebbe ritrovarsi da solo in questa partita, perché gli altri territori come Collegno o l’Alta Val di Susa avrebbero deciso di temporeggiare e non aderire con un’offerta.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++