Scale mobili ko e infiltrazioni: tutti i guai della metropolitana

Estintori inutilizzabili, display oscurati, piastrelle rotte, nomi delle fermate invisibili. E poi il maggiore di tutti i problemi, le scale mobili. Quelle macchine che ormai, in alcune stazioni, i pendolari ricordano più in stato di fermo che funzionanti. Si potrebbe quasi esclamare “è la metro, bellezza”, ma c’è poco da scherzare. Sono tantissime, ogni giorno, le segnalazioni dei cittadini riguardo ai disguidi della metropolitana di Torino. Così abbiamo deciso di visitare tutte quante le fermate per verificare di persona. Alla fine, i problemi non mancano.

SCALE MOBILI

Porta Nuova, la più frequentata, quella della principale stazione ferroviaria e che apre le porte al centro città. Ammesso che la gente vada a piedi o utilizzi gli ascensori, perché ci sono ben tre scale mobili fuori uso. La prima è per andare ai treni in direzione Fermi, mentre le altre due conducono alle uscite di piazza Carlo Felice. Nell’altra stazione ferroviaria dove c’è la metro, Porta Susa, la scala mobile non funzionante è una sola, ma invece di nastri e cordoni si è preferito apporre un biglietto per invitare la gente a servirsi di altri accessi.

