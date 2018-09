Scalzo in strada, simula un’aggressione e chiede aiuto a un passante per rapinarlo

E' successo in via Gioberti a Torino

Scalzo in strada, ha raccontato a un passante di essere stato aggredito e ha cercato di derubarlo. Un egiziano di 38 anni è stato arrestato dalla polizia a Torino con l’accusa di tentata rapina. L’uomo ha chiesto aiuto a un italiano 55enne che usciva da un locale di via Gioberti, gli ha detto di essere stato picchiato e di aver bisogno di un passaggio per andare a denunciare l’aggressione.

LA VITTIMA SI E’ DIFESA CON UNA MATITA

Una volta in auto, però, ha cercato di rubare la borsa al 55enne. La vittima, spinta fuori dall’auto, si è difesa con una matita che aveva nel taschino. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni clienti del locale che hanno assistito alla scena.