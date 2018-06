Scambi di favori in Procura, Spataro: “Nessuna cricca a Torino”

“Nella Procura di Torino non esistono cricche né strutture parallele”. Le parole del procuratore capo Armando Spataro fanno seguito all’inchiesta sul giro di favori in Procura che oggi vede tra i sette indagati un noto penalista, l’avvocato Pierfranco Bertolino, e un appuntato della polizia giudiziaria, Renato Dematteis.

Parte degli atti è stata trasmessa alla Procura di Milano, competente per eventuali reati che riguardino a qualsiasi titolo i magistrati subalpini.

Spataro dichiara che espressioni come “cricca” e “strutture parallele” sono “generalizzanti, improprie e offensive per l’intera Procura della Repubblica di Torino, un ufficio che si è distinto e si distingue per la propria efficace azione contro ogni tipo di criminalità, oltre che per il suo trasparente assetto organizzativo”.

“Peraltro – aggiunge – non tengono neppure conto che proprio le indagini condotte da magistrati della Procura di Torino e dalla polizia giudiziaria da loro diretta hanno consentito di individuare condotte soggettive (prevalentemente di persone estranee all’ufficio) il cui rilievo penale e/o disciplinare sarà valutato nelle sedi proprie”.

“Mi permetto di auspicare – conclude Spataro – che di tutto ciò si tenga conto nelle future modalità informative e che, onde evitare disposizioni che ne regolino la presenza in ufficio, cessi l’assedio di pur apprezzati giornalisti che trattano la cronaca giudiziaria ai magistrati titolari dell’inchiesta”.