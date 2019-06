Scambia le scarpe nel negozio calzando quelle in vendita: preso

Uomo di 52 anni arrestato per furto pluriaggravato presso il punto vendita Pittarello di via Orvieto

Ha provato a scambiare le scarpe, mettendo quelle in vendita ai suoi piedi e inserendo all’interno della scatola quelle che calzava al momento del suo arrivo nel negozio: un addetto alla sicurezza, però, ha fiutato tutto e lo ha bloccato all’uscita chiedendogli spiegazioni.

Protagonista della vicenda un 52enne di nazionalità italiana che giovedì scorso si era recato presso il punto vendita Pittarello in via Orvieto, a Torino Alla richiesta di spiegazioni del vigilantes ha replicato affermando di non trovare lo scontrino con cui aveva appena pagato il conto, ma i successivi accertamenti hanno svelato l’arcano.

L’uomo aveva staccato le placche antitaccheggio e aveva riposto all’interno della confezione le proprie calzature, mettendo ai piedi le scarpe da rubare. È stato arrestato per furto pluriaggravato.