Scambiano “pacchi” di droga in strada: intercettati e arrestati

Due 21enni nei guai: negli involucri c'erano 100 grammi di hashish, materiale per il confezionamento della "roba" e circa 4mila euro in contanti

Due giovani pusher sono caduti nella rete tesa dai carabinieri. E’ successo a Trofarello. Si tratta di due 21enni, rispettivamente di Torino e Trofarello. La coppia di spacciatori è stata sorpresa dai militari dell’Arma mentre, in strada effettuavano uno “scambio” di pacchi.

DROGA E SOLDI NEI PACCHI

All’interno di questi contenitori, come appurato dai militari, c’erano 100 grammi di hashish, materiale per il confezionamento della droga e circa 4mila euro in contanti. Entrambi i giovanissimi spacciatori sono stati collocati agli arresti domiciliari.