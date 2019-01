Scambio di lettere tra baby tifosi, l’incontro tra Martino e Davì negli studi di Sky

Sono stati un esempio per tutti. Specie di questi tempi, tra violenza dentro e fuori dagli stati e cori razzisti. Sky ha favorito l’incontro tra Martino e Davì, i due baby-tifosi protagonisti dello scambio di lettere dopo la partita di Coppa Italia tra Torino e Fiorentina. Martino, 6 anni, aveva scritto al piccolo sostenitore granata (8 anni, di Volpiano) che era stato ripreso in lacrime allo stadio in seguito al gol di Chiesa nel finale.

“Anche se sono di Firenze, sono stato a Torino ed è una gran bella città. Ti vorrei dire che si vince e si perde e vorrei regalarti una figurina di Belotti”, le parole del tifoso viola impresse su un foglio di carta.

Quindi la risposta di Davì: “La tua lettera mi ha consolato molto. La prossima estate con il mio papà vogliamo venire a Firenze, magari ci incontriamo”.

Ad anticipare l’incontro è stata Sky: i due hanno visto insieme Roma-Torino per poi spostarsi ai giardinetti vicini per due tiri al pallone.