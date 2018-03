Scandalo a corte per le foto di Meghan

Tutti, a cominciare dal Palazzo Reale britannico sanno bene che mestiere faceva Meghan Markle prima di fidanzarsi ufficialmente con Harry e anche se ora non frequenta più i set delle serie tv, il suo recente passato poco alla volta torna a galla. Oltre alle scene hot già note in “Suits”, il telefilm che l’ha consacrata come attrice in tutto il mondo, adesso ne spuntano altre, prontamente pubblicate dal settimanale “Chi” in edicola da ieri.

A far rumore è soprattutto un’inquadratura durante una puntata di “Csi: New York” nella quale la futura duchessa è il lingerie nera e mostra il suo lato B in primissimo piano. E poi c’è un’altra foto di scena, durante un provino per un’altra serie di culto come “Fringe”: qui invece la Markle impugna con disinvoltura una pistola, anche se poi non è stata presa. Tutte foto dal set, intendiamoci, quindi chiaramente fatte nelle sue sessioni di lavoro e non nella vita privata, però intanto come biglietto da visita per chi entra a corte non sono il massimo.

Nelle ultime ore però è spuntato sul “Daily Mail” anche un video di quando la Markle era bambina e aveva 8 anni: è in giardino e gioca a fare la regina, ordinando ai suoi sudditi di cucirle un bel vestito e di preparare almeno 900mila biscotti. Immagini riprese durante la festa di compleanno di un’amichetta che ora l’ha ritirato fuori raccontando come già allora la piccola Meghan avesse voluto interpretare il ruolo della protagonista ed era la leader del loro gruppo.

Intanto, a meno di due mesi dalla cerimonia, prevista per il 19 maggio, emergono nuovi dettagli sulle nozze con Harry. Indiscrezioni degli ultimi giorni parlano di un abito classico per la sposa che punterà su un vestito elegante ma anche molto tradizionale in pizzo, con le maniche lunghe e senza andare a sfidare quello indossato dalla futura cognata Kate Middleton, costato all’epoca circa 150mila sterline (circa 200mila euro).

Al centro degli ultimi pettegolezzi però ci sono anche altri particolari, come la torta: per tradizione i reali inglesi in occasione dei ricevimenti nuziali puntano su un dolce a base di frutta di stagione. Invece Meghan e Harry hanno invece scelto una torta al limone e fiore di sambuco, affidata alle mani della cake designer Claire Ptak.

L’assaggeranno in molti ma non tutti gli invitati ad assistere al giorno delle nozze nel castello di Windsor. Complessivamente 2.460, compreso un centinaio di studenti e persone che la coppia ha conosciuto durante alcune campagne di beneficenza. Al banchetto reale e al ricevimento serale però il numero calerà decisamente.