SCANDALO ESUMAZIONI. Cadaveri fatti a pezzi e gettati come rifiuti nell’ossario comune

Allora fu il nostro quotidiano a denunciare il caso, con un’inchiesta giornalistica che precedette quella penale e lasciò un segno più incisivo rispetto alle indagini finite senza condanne, denunciando una vergogna che era senza precedenti e, si sperava sarebbe stata senza repliche.

Ma l’effetto deterrente, a differenza del riposo dei morti, non dura in eterno. E quattordici anni dopo ci si ritrova qui, in camposanti diversi, a raccontare le stesse cose.

Con la differenza che questa volta è la Procura a cercare di far luce sul marcio che si annida tra le tombe, con una maxi inchiesta che alcuni giorni fa ha portato all’arresto degli sciacalli del Parco e ora varca i confini del capoluogo per approdare in quattro cittadine della provincia.

