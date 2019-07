La famiglia una volta era un valore molto sentito. Di qualunque ceto essa fosse, chi ne faceva parte ne andava comunque fiero, e da essa traeva protezione, sicurezza e senso d’identità. La peggior vergogna era lasciarla (“scapà da cà” era un insulto grave, ai tempi di mio nonno) o l’esserne cacciati, perché significava venire isolati anche dalla società. Capitava spesso alle mogli fedifraghe e alle figlie rimaste incinte da nubili senza possibilità di nozze riparatrici (il terrore di ciò causava aborti clandestini, infanticidi, abbandoni di neonati). Oggi che l’autorità indiscussa del “pater familias” è scomparsa e la donna s’è emancipata, c’è più libertà (d’opinione, di movimento, di decisione…), ma meno solidarietà. Separazioni e divorzi (ma anche l’abbandono dei vecchi in ospizio) dimostrano che la libertà e il comodo dei singoli membri sono considerati più preziosi dell’unità di gruppo. Scompaiono anche i riti connessi al cibo ed alla fede. Colazioni frettolose, ognuno per conto suo. Pranzi fuori casa, sul lavoro o a scuola. Cene alla chi c’è c’è, Tv a palla e smartphone accanto al piatto. Della preghiera pre-pasto neanche parlarne (figuratevi il rosario). Ci s’incrocia di corsa, ci si lascia post-it attaccati al frigo, ci si whatsappa, ognuno fa la sua vita in una casa sempre più hotel e meno focolare. Eppure non mi dispiace questa famiglia moderna incasinata, un po’ hippy, spesso allargata ad ex partner e a figli di unioni passate, sregolata e allegra. Tanto c’è poco da fare. I tempi e gli usi cambiano. E poi nel mondo d’oggi (e quindi anche nelle famiglie) c’è meno formalismo, meno ipocrisia d’una volta. Basta già quello.

