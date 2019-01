Scappa in bici per evitare l’arresto: investe carabiniere

Ha cercato di fuggire in bici all’arresto ed ha investito un carabiniere. Un 39enne di origine africana è stato arrestato dai militari dell’Arma a Cirié, in via Fiume all’angolo con via Trento, per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Durante la perquisizione a casa dell’uomo, i carabinieri hanno sequestrato 23 dosi di cocaina e quasi 7.000 euro in contanti.