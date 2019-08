Scappa a San Salvario, preso a Santa Rita: la folle fuga in scooter di un 20enne nella notte

Un rocambolesco inseguimento, iniziato a San Salvario e terminato a Santa Rita, ha movimentato la notte scorsa e ha portato all’arresto di un ragazzo di venti anni, di nazionalità romena, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato anche sanzionato per diverse violazioni al Codice della Strada e per detenzione di sostanza stupefacente, mentre la patente gli è stata ritirata.

Questi i fatti. Poco prima delle due, una volante della polizia stava perlustrando alcune vie del quartiere San Salvario, a seguito di una segnalazione di furto su auto perpetrato da un uomo. Nei pressi della piscina Parri, i poliziotti hanno visto due persone confabulare come se fosse in atto una compravendita di sostanza stupefacente. Alla vista degli agenti, uno dei due è salito immediatamente a bordo di uno scooter e si è allontanato dandosi alla fuga.

La volante si è messa all’inseguimento della moto che ha percorso via Vecellio, via Madama Cristina, piazza Carducci, via Nizza, via Busca, via Bizzozzero, infine ha imboccato via Demonte dove ha fatto inversione utilizzando il marciapiede e riprendendo via Nizza, questa volta contromano. Incurante dell’incolumità degli altri utenti della strada, il giovane ha proseguito contromano proseguendo la sua fuga, nonostante i diversi alt impostigli.

Lo scooter è stato nuovamente intercettato in corso IV Novembre angolo via Gessi. La moto ha percorso corso Agnelli sul marciapiede contromano. Nonostante fosse andata a collidere con un’auto in sosta, ha proseguito la fuga svoltando contromano in via Barletta e dopo aver percorso via Fieramosca e via Castelnuovo delle Lanze, il conducente ha perso il controllo della veicolo. Rialzatosi, ha tentato la fuga a piedi lungo via Baltimora e via Tripoli venendo però definitivamente fermato in corso Orbassano. È qui che ha avuto fine la sua folle fuga, con la notifica al giovane dei vari provvedimenti sopra illustrati.