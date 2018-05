Scarica rifiuti speciali e scappa. Rintracciato e denunciato [FOTO E VIDEO]

I carabinieri della stazione di Leini, in collaborazione con la polizia municipale e i militari del comando carabinieri forestale di Collegno, hanno denunciato, per traffico illecito di rifiuti e invasione di terreni, un ucraino di 28 anni, autista, residente in provincia di Caserta. L’uomo ha scaricato a Lombardore, in via Torino poligono, in aperta campagna, in una area destinata ad uso militare, 210 quintali di rifiuti urbani pericolosi. Un cittadino ha visto il tir e ha segnalato il numero di targa ai carabinieri.

RINTRACCIATO E CONVINTO A TORNARE INDIETRO

L’ucraino è stato rintracciato al telefono mentre viaggiava verso Milano e con uno espediente è stato convinto dai militari a ritornare verso Lombardore: “Lei ha urtato una macchina con il suo tir e deve ritornare per compilare i moduli” gli hanno detto le forze dell’ordine. L’autista è così tornato indietro ed è stato denunciato, multato e obbligato a ricaricare il rifiuti sul camion.