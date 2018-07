Scaricano i liquami sui portoni I residenti accusano gli zingari

I liquami con gli escrementi versati davanti ai portoni dei palazzi. E poi la traccia, inconfondibile, di feci umane nei parcheggi sotterranei. Un atto vandalico in piena regola quello avvenuto in corso Cosenza, nel quartiere Santa Rita, con i residenti a puntare subito il dito contro l’accampamento che da mesi tiene sotto scacco il borgo. «Saranno stati i rom?» si chiedono alcuni cittadini sui social. «Sicuramente – prosegue l’ultimo post apparso su una pagina Facebook della circoscrizione Due – dopo i liquami dei camper gettati per dispetto nei condomini, i sospetti sono più che giustificati».

Una guerra in piena regola. Da una parte i nomadi che hanno trovato asilo nei parcheggi davanti al giardino Ferruccio Novo. Con camper e roulotte e quel via vai nei giardini che ha spazientito il quartiere. Dall’altra i cittadini che con Casapound si ritroveranno in strada giovedì sera, a partire dalle 21, per una manifestazione di protesta con richiesta di sgombero dei nomadi.

«Quella dei liquami – racconta Matteo Rossino, organizzatore del presidio – è una chiara ripicca. E visto l’andazzo scenderemo in corso Cosenza angolo via Gorizia, ancora più convinti delle nostre intenzioni. Non lasceremo che questa città si trasformi un campo rom». La polemica dei quartieri Santa Rita, Lingotto e Mirafiori si è poi arricchita sabato pomeriggio di un nuovo capitolo. «In via Olivero – raccontano alcuni cittadini – c’erano quattro camper e dozzine di persone a bivaccare nel parco, così non si può andare avanti. Bisogna intervenire».