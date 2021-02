«Scaricano liquami inquinanti a due passi dalle nostre case»

Una puzza insopportabile e la paura di respirare materiali inquinanti. Cinquanta cittadini, lunedì, hanno presentato un esposto in Comune per segnalare lo sversamento di liquami che, ormai, da giorni si verifica alla periferia della città, in via Rivarossa. Una situazione diventata insostenibile per i residenti che, infatti, prima di arrivare all’esposto hanno più volte segnalato il problema. «Siamo abbastanza disperati – racconta uno degli abitanti della zona, Paolo Cannone – in quanto da due mesi nei campi adiacenti spargono, due otre volte al giorno (di sabato e domenica), delle sostanze non molto piacevoli all’olfatto».

E nell’ultima settimana le cose sono peggiorate. «A distanza di circa un mese dalla prima segnalazione in Comune, devo purtroppo evidenziate che sono ripresi e in maniera più vigorosa gli sversamenti di deiezione animale sul terreno agricolo fronte via Rivarossa».

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++