Scarmagno, in fiamme il deposito Manital: nessun ferito

Vigili del fuoco e carabinieri al lavoro per ricostruire le cause

Incendio nella notte all’interno del deposito della Manital nell’ex comprensorio Olivetti, a Scarmagno. L’impianto, dove sono ammassate grandi quantità di neon, è situato lungo la provinciale che corre al fianco dell‘autostrada A5.

Il rogo, secondo le prime ricostruzioni, è iniziato intorno all’una e ad andare per i primi in fumo sono stati proprio neon, attrezzature per uffici, bancali e plafoniere. Nel deposito, peraltro, presenti anche cinque bombole gpl.

A domare l’incendio hanno provveduto i vigili del fuoco di Castellamonte e Ivrea, a lungo impegnati nelle operazioni di spegnimento. Proprio i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri di Strambino, sono al lavoro per risalire alle cause del rogo, che fortunatamente non ha provocato feriti.