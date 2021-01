Scelte tremende

Pare che Carlo Mosca, il primario del pronto soccorso di Montichiari arrestato per omicidio di pazienti Covid, lo facesse per liberare posti letto in rianimazione. È credibile. Chissà quanti (e non necessariamente primari, anche solo medici di turno, responsabili di reparto, infermieri capisala) hanno fatto la stessa cosa durante i picchi di ricoveri della prima e seconda ondata. I media non lo dicono, sui social non se ne parla, ma il tam tam fra gli addetti ai lavori è esplicito: succede. Quando la richiesta di posti eccede l’offerta, bisogna decidere chi sì e chi no. Magari non uccidendolo, come faceva Mosca, ma semplicemente lasciandolo fuori, stubato. Con che criteri? Uno sicuro sarebbe l’età, ma immaginatevi le pressioni che arrivano dall’interno e dall’esterno. Le raccomandazioni dei parenti e le suppliche strazianti dei pazienti. E poi anche il criterio dell’età lascia ampi margini di perplessità. Meglio escludere un anziano integerrimo ancora lucido, attivo e amato preferendogli uno più giovane, ma pregiudicato, parassita e odiato? Bisognerebbe avere non solo le schede cliniche dei ricoverati, ma le loro biografie dettagliate. E neanche quello sarebbe risolutivo, perché il giuramento di Ippocrate impone di curare tutti, santi e delinquenti, giovani e vecchi. Ma bisogna scegliere, e in fretta, ed è lì che si può insediare in chi lo fa un virus ben più tremendo del Covid: il potere. Un senso di onnipotenza divina. Decidere chi far vivere e chi morire è prerogativa di Dio. Bisogna avere una cultura, una personalità ben salda e una profonda umanità per sfuggire a questa droga diabolica. No, non vorrei proprio essere io a decidere. Anche se qualcuno deve farlo.

