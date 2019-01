In scena la bellezza di ombre e luci grazie ai corpi e all’arte dei Bakhus

Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d’ombra e di luce. E proprio ponendo al centro la commistione tra questi due elementi (come già intuito dallo scrittore russo Lev Tolstoj), la compagnia francese dei Bakhus incanterà il pubblico de Le Musichall di corso Palestro 14, venerdì 25 e sabato 26 gennaio, con la poesia danzante espressa ne “A l’ombre de coré”. Lo spettacolo, unico nel suo genere, si configura, infatti, come un progetto coreografico sorto nel 2011 e mosso dalla volontà di indagare le molteplici e variegate sfaccettature del campo visivo, posando l’attenzione sul confine labile che sussiste tra ciò che realmente vediamo e ciò che immaginiamo di osservare, tra il mondo delle ombre e quello dei corpi fisici, tra profonda confusione e fittizia lucidità. Non solo, dunque, i due protagonisti, il coreografo Mikaël Sux e il ballerino Sami LoviatTapie, ma un vero e proprio universo di figure, proiettate e riflesse, che si succederanno sul palco in una danza poetica e vorticosa, conducendo gli spettatori agli argini del reale, in un mondo nuovo, inaspettato e straordinario, dove logico e illusorio si mescoleranno fino a sciogliere i propri contorni. Contorni che, inoltre, si perderanno anche a causa del movimento stesso dei corpi, impegnati in una miscellanea di danza hip hop e contemporanea, le cui movenze conturbanti contribuiranno ad arricchire il gioco poetico e a irretire i presenti in una serie di domande ingombranti, che faranno chiedere a loro stessi: “Che cosa vedo realmente e che cosa credo di vedere, sul palco?”. Che non poteva non essere quello de Le Musichall, teatro della varietà per eccellenza e primo luogo, in Italia, a essere dedicato interamente a un intrattenimento leggero e di qualità, scelto con cura dal direttore artistico Arturo Brachetti, in cui forme d’arte tra loro dissimili si incontrano a formare realtà sorprendenti e ibride, distanti da etichette e schemi classici appartenenti al teatro tradizionale. E intento familiare, infine, alla medesima compagnia dei Bakhus, nata nel 2011 proprio con l’obiettivo di generare creazioni artistiche in grado di fondere sia, come accennato, numerose e diverse tecniche di danza, quali ballo hip hop, contemporaneo e jazz, sia differenti forme d’arte, tra cui la commedia, la musica dal vivo, le arti grafiche e i contenuti video, su intuizione del coreografo Mikaël Sux (avvicinatosi all’hip hop nel 2001 e trasferitosi nella regione Paca nel 2003, dove entrò a far parte della scena underground rap). Entrambi gli spettacoli avranno inizio alle 21 (intero platea 20 euro, ridotto platea 18, intero balconata 17, ridotto 15).