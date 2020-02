SCENARI, AL SERVIZIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA PER UNA MOBILITÀ PIÙ EFFICIENTE E PULITA

Come sarà la mobilità, più efficiente e sostenibile, nella Città Metropolitana da qui ai prossimi anni? Una prima risposta arriverà dal PUMS (Piano Urbano di Mobilità Sostenibile della Città metropolitana), da concertare insieme ai cittadini. La prima fase è curata da Scenari srl, pregiata società di ricerca e consulenza iscritta all’Assirm (l’associazione nazionale che raggruppa i principali istituti di ricerca di mercato in Italia) che per conto della Città Metropolitana sta curando uno studio ad hoc. Questi saranno gli ultimi giorni di interviste, eseguite dai suoi incaricati, tutti operatori specializzati, ad un campione di cittadini estratto casualmente da un database. La fase successiva sarà quella della raccolta dati e indicativamente tra 30-40 giorni usciranno i primi responsi. É importante sapere che tutti i dati personali, come prevede il regolamento UE sulla Privacy, verranno utilizzati soltanto ai fini dell’intervista.

In una seconda fase i partecipanti all’intervista riceveranno a casa o via mail un Buono Spesa o Amazon da 5 euro. Per info: Numero verde 800.136026 (attivo dal lunedì al venerdì ore 14-21, sabato 9-14.30).