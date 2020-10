Cosa succede a questa signora? Sta manovrando nel parcheggio di un centro commerciale. Non si capisce se per fermare l’auto oppure per uscire. Fatto sta, di punto in bianco, scende dalla vettura senza tirare il freno a mano. La macchina scivola pericolosamente all’indietro con lo sportello aperto che va fracassarsi contro un pilastro.