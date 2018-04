Scende dall’auto in corsa e improvvisa un balletto. Lo show finisce male

Quando afferra la maniglia per rientrare in auto scopre che si sono inseriti le chiusura di sicurezza!!

Scende dall’auto in corsa e improvvisa un balletto. Lascia anche che il soprabito cada a terra mentre si cimenta nell’inusuale show ad uso e consumo della dash cam. Poi decide di porre fine allo spettacolo, afferra la maniglia e fa per rientrare in auto ma…sorpresa!! Si sono inseriti le sicure e lui è rimasto “chiuso” fuori. L’uomo è disperato: la macchina continua a muoversi scivolando inesorabilmente verso l’incrocio mentre il povero ballerino prova a fermarla. Le tenta tutte ma è inutile…