Scende per buttare la spazzatura, viene aggredito e rapinato. Arrestato il ladro

Era sceso sotto casa per buttare la spazzatura, intorno alla mezzanotte di ieri. Ad un certo punto, però, un uomo lo ha aggredito alle spalle e lo ha scaraventato a terra, derubandolo del cellulare e del portafogli. E’ quello che è accaduto ad un cittadino italiano a Torino. L’uomo ha poi prontamente avvisato il 112, che, qualche ora dopo, ha arrestato il ladro.

IL FATTO

E’ accaduto in via Porpora. Il malvivente, 34enne ghanese, era riuscito a scappare una volta effettuata la rapina. La vittima, però, ha dato una descrizione dettagliata dell’autore del furto, permettendo agli agenti del Comm.to Barriera Milano di ritrovarlo appena qualche ora dopo, intorno alle 5 del mattino, in parco Sempione. I controlli sul posto non hanno lasciato dubbi: l’uomo, irregolare su territorio nazionale, aveva il telefonino precedentemente rapinato nascosto nella borsa. E’ stato quindi arrestato e denunciato per ricettazione e violazione delle disposizioni in merito alle misure di contenimento del Coronavirus.