Scendono dall’auto per cambiare una gomma: travolti e uccisi due ragazzi torinesi a Calmasino

Tragico incidente sulla statale 450: ferito anche un altro giovane, non è in pericolo di vita

Due ragazzi della provincia di Torino hanno perso la vita dopo essere stati travolti da un’auto nel Veronese. Il tragico incidente è avvenuto nel pomeriggio sulla statale 450, a Calmasino.

Le vittime, insieme da un amico, erano state costrette a fermarsi sulla corsia di soccorso per cambiare uno pneumatico. Scesi dall’auto, i giovani sono stati investiti da un veicolo guidato da un 64enne del Trentino. Uno è morto sul colpo, mentre l’altro si è spento durante i soccorsi. Il terzo, ferito, è stato elitrasportato in ospedale: non è in pericolo di vita.