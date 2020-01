Scene da un matrimonio tra una pinta e la Brexit

Lui una pinta di London Pride, lei un bicchiere di vino bianco e magari sul bancone del pub ci sono le parole crociate di cui lui è appassionato e che non riesce a finire, aspettando lei. “Scene da un matrimonio in interno pub” potrebbe essere la versione corretta del sottotitolo del nuovo romanzo di Nick Hornby, “Lo stato dell’Unione” (Guanda, 16 euro), se non fosse che proprio la piece di Bergman è citata e in qualche modo ridicolizzata, o per meglio dire neutralizzata dall’ironia che all’autore di “Febbre a 90”, “Alta fedeltà”, “Un ragazzo” continua a non difettare. Nonostante i sessanta anni passati, nonostante

l’amato Arsenal lo faccia soffrire, Hornby è sempre il ragazzo irriverente e attento della letteratura inglese e quindi quello “Unione” può andare sì in maiuscolo perché si discute di un divorzio e della Brexit, due differenti forme di tragedia, no? Soprattutto perché Louise scopre che Tom ha votato per la Brexit, solo per dare contro agli amici sinistrorsi, così tanto per principio.

Scene da un matrimonio, comunque, anche perché solo di questo si tratta: più che un romanzo, infatti, è lo script della serie omonima andata in onda sulla Bbc, ma la scrittura di Hornby è tale che diventa un romanzo perché narra anche il non narrato, fa vedere quello che non vediamo. Tom e Louise, intanto, li vediamo.

Non sappiamo come sono fatti o come sono vestiti ma li immaginiamo sapendo che sono ultraquarantenni e hanno figli. Lui è un critico musicale disoccupato perché non ha «previsto l’avvento di Internet» e che si ostina a pensare che scriverà una biografia di un musicista sconosciuto ai più e di cui a pochi importerà, lei una gerontologa, vivono a Camden e a causa di un «piccolo sbaglio» (lei è andata a letto con un altro) si trovano a frequentare una volta alla settimana lo studio di una consulente di coppia, tal Canyon. Prima di entrare nello studio, però, Tom e Louise si concedono la pausa pub e guardano chi esce dalla porta della consulente, coppie coetanee o più anziane di loro, cercando di indovinare come è andata. E soprattutto parlano, fanno la loro personale terapia di coppia, o forse una specie di autopsia, visto che a un certo punto il matrimonio è visto come un paziente moribondo. Altre volte come un computer pieno di pezzi, da aprire per togliere quelli rotti, ma poi funzionerà lo stesso?

Un romanzo vero, dunque, non solo uno script o una raccolta di dialoghi, dove si ride amaro tra silenzi e confessioni, problemi economici e abbandoni di casa, saluti e interessi dei figli, gessi fasulli e metafore ironiche e crudeli, Tom e Louise affrontano il problema di base: che non si fa più sesso. E se fosse questo poi a risolvere il problema?