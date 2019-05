Schernisce, insulta e aggredisce i poliziotti a Torino: arrestato

Ha schernito i poliziotti del commissariato Barriera Milano fermi in largo Giulio Cesare dopo un intervento, poi è addirittura tornato indietro per mostrar loro i genitali, ricoprendoli di insulti.

L’episodio si è verificato poco dopo le 23 di ieri sera, protagonista un 29enne di nazionalità ecuadoriana in evidente stato di ebbrezza che passeggiava con alcuni amici, tutti sudamericani e muniti di bottiglie di birra.

Dopo i gestacci e gli insulti l’uomo si è dato alla fuga rifugiandosi in un locale specializzato nella vendita di kebab, dove però è stato raggiunto dai poliziotti. Il 29enne, con precedenti di polizia a carico, ha cercato di nascondersi nel bagno del locale e ha sferrato un pugno a uno degli agenti per cercare di scappar via.

Ne è nata una colluttazione, nel corso della quale lo straniero ha assunto atteggiamenti e posizioni da combattimento tipiche di un esperto lottatore. Nonostante ciò, gli agenti sono riusciti a bloccarlo, ma, giunti negli uffici di polizia l’uomo ha tentato di compiere gesti autolesionistici e di mordere un operatore della polizia.

Alla luce dei fatti, l’uomo è stato arrestato per minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale oltre che per il rifiuto di fornire le generalità. Lo stesso è stato anche denunciato per danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale, cui si aggiunge la sanzione amministrativa per comportamenti osceni.