Perché “accontentarsi” di un gattino quando si può avere un leone? Questo tizio ha instaurato un rapporto speciale con il cucciolo di un felino, il più grosso e il temuto di tutti, il re degli animali: un piccolo di leone, appunto.

Si è preso cura di lui quando era appena nato, lo ha salvato da morte certa e lo ha allevato in casa. Ora sono inseparabili. Scherzano e giocano a più non posso, proprio come se il leone fosse un grosso micione. Chi l’avrebbe mai detto.