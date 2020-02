Schiacciato dal trattore mentre raccoglie legna nel bosco: 55enne è grave al Cto

Schiacciato dal trattore, è grave al Cto di Torino. E’ successo questa mattina, poco dopo mezzogiorno, in borgata San Piuc, tra Sant’Antonino di Susa e Villar Focchiardo.

IL TRATTORE SI RIBALTA

Il malcapitato, un 55enne, era alla guida del suo trattore e stava raccogliendo legna nel bosco quando, a causa della pendenza del terreno, ha perso il controllo del mezzo, che, ribaltandosi, lo ha schiacciato.

CHIAMA DA SOLO I SOCCORSI

L’impatto è stato molto violento ma l’uomo, per fortuna, non ha mai perso i sensi: ha conservato la lucidità ed è stato in grado di allertare, da solo, i soccorsi.

NON E’ IN PERICOLO DI VITA

Sul posto, con lo staff del 118, sono giunti anche i vigili del fuoco di Susa che hanno dovuto lavorare non poco per “liberare” l’uomo dal mezzo agricolo. Il 55enne è stato accompagnato in elicottero in ospedale. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.