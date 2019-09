Schiaffo al Pd, entra soltanto Giorgis: «E ora il segretario Furia si dimetta»

Se già la distribuzione delle poltrone da ministro aveva lasciato a bocca asciutta il Pd in Piemonte, mentre il Movimento 5 Stelle gongolava per l’ingresso di Paola Pisano e Fabiana Dadone nel secondo esecutivo guidato da Giuseppe Conte, quella degli incarichi da viceministro e sottosegretario suona come un vero e proprio schiaffo.

Una sberla dritta in faccia al segretario regionale Paolo Furia, che aveva scritto a Nicola Zingaretti, due settimane fa, per chiedere una «adeguata» attenzione per «le nostre regioni del Nord», evidenziando «ragioni di rappresentanza» più che di «posti».

Mai auspicio sarebbe stato più considerato, visto che l’unico risultato portato a casa dai “dem” è la nomina di Andrea Giorgis a sottosegretario alla Giustizia. Tutt’altro esito per i “grillini” che confermano Laura Castelli all’Economia e spediscono Lucia Azzolina all’Istruzione.

