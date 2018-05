Schiamazzate più piano

La “malamovida”, cioè il chiasso dei giovani che sostano per strada e schiamazzano col bicchiere in mano davanti ai locali dei centri storici, è un problema talmente diffuso in tutte le città d’Europa da apparire insolubile. È come l’uso dei cellulari, impossibile da arginare e disciplinare.

Una consuetudine che ha sostituito il vecchio “ struscio”, ormai quasi tramontato. La movida aggrega i giovani, anima le città e i commerci, anche se a scapito dei residenti, che perdono il sonno e vedono calare il valore delle loro case. In effetti nessuno compra volentieri una casa dove gli tocca mettere i doppi vetri alle finestre e tenerle chiuse anche d’estate per poter dormire, dove davanti al portone ogni mattina è pieno di cartacce, cicche e bicchieri di plastica, dove di sera è difficile arrivare e partire in auto anche col permesso.

Lo spagnolo Miguel Quenca (87 anni) si è rivolto per questo problema alla Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo quando aveva 67 anni, e nei giorni scorsi, dopo vent’anni, ha vinto; la Corte ha condannato il Comune di Valencia a risarcirlo con 6.000 euro e a rimborsargli le spese processuali. Ma è difficile che il precedente cambi l’andazzo delle cose.

Anche se i ricorsi a Strasburgo saranno migliaia, finirà che saranno rimborsati (poco) solo i tenaci come Miguel. Gli altri, se non ce la faranno a resistere, si trasferiranno come fa chi risiede in quartieri di recente degrado, o abita vicino ai fumi dei campi rom, o nei pressi di qualche discoteca all’aperto, o anche solo davanti a una ferrovia. Oppure compreranno dei buoni tappi di cera per orecchie, utili anche se il coniuge russa.

[email protected]