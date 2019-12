Schiamazzi, bivacchi e degrado: i guai della passerella pedonale

Le passerelle di corso Gamba e Rosai continuano a essere utilizzate in maniera impropria. È la lamentela dei residenti e dei commercianti del basso San Donato, alle prese con bivacchi e degrado. Un problema già salito agli onori della cronaca due anni fa con una petizione. E “risolto” con l’installazione di due paletti all’imbocco della passeggiata. Lasciando, però, libero il transito a piedi, in monopattino o in bicicletta.

«Vengono utilizzate come una toilette, luogo di ritrovo per spacciare, fumare, mangiare, ascoltare musica, giocare al pallone» protestano Raffaella, una residente, e Andrea, titolare di un bar. Una situazione che sembra ancora lontana dall’esser risolta. Nonostante il problema sia più evidente con la bella stagione, anche d’inverno c’è chi si lamenta per il via vai di bulletti e balordi. Specialmente nelle ore notturne. La passerella, inoltre, è piena di scritte che il quartiere vorrebbe cancellare.

Sul caso è intervenuto anche il consigliere del Pd della Quattro, Walter Caputo. «Abbiamo sollecitato più volte le forze dell’ordine per monitorare meglio la zona – replica Caputo -. Purtroppo con il personale a disposizione facciamo quel che riusciamo. Speriamo presto di organizzare un tavolo d’incontro tra amministratori, forze dell’ordine e residenti»