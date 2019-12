Schianto all’incrocio, auto finisce contro bus di linea: ferite due donne. Non sono gravi

Illesi i passeggeri del pullman. Per estrarre una delle malcapitate dalla vettura è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco

E' successo questa mattina tra Corso Emilia e via Cecchi, nel quartiere Aurora a Torino

Momenti di paura, poco dopo le 8 di questa mattina, nel quartiere Aurora a Torino per un incidente stradale verificatosi all’incrocio tra Corso Emilia e via Cecchi.

AUTO FINISCE CONTRO BUS DI LINEA

Qui infatti, secondo le prime notizie, una Fiat Multipla sarebbe andata a sbattere – per cause ancora in corso di accertamento – contro un bus della linea 11 diretto verso il centro città.

UNA DELLE FERITE SOCCORSA DAI POMPIERI

A bordo della vettura viaggiavano due donne. Nell’impatto, a quanto pare piuttosto violento, le malcapitate avrebbero riportato leggere ferite nessuna delle quali, per fortuna, gravi. Una è riuscita a scendere da sola ma per estrarre l’altra dalla macchina incidentata è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

ILLESI I PASSEGGERI DEL BUS

Nessun problema, invece, a bordo dell pullman. Nessuno tra i passeggeri in quel momento presenti sul bus ha infatti richiesto l’intervento del personale sanitario del 118 giunto rapidamente sul posto.