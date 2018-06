Schianto all’incrocio: bus del Gtt finisce contro la vettura. Il semaforo era spento

E' successo in via Giolitti angolo via Accademia, a Torino

Bus del Gtt finisce contro una vettura. E’ successo questo pomeriggio, all’incrocio tra via Giolitti e via Accademia, a Torino. Tutte ancora da accertare le cause dello schianto, anche se non manca chi punta il dito contro il semaforo spento ormai da mesi di via Giolitti, la cui “mancanza” pesa non poco sulla “regolamentazione” del traffico cittadino lungo quel tratto di strada.

IL BUS 18 FINISCE CONTRO LA VETTURA

Nell’incidente – sul quale sono chiamati a fare luce gli uomini della municipale – sono rimasti coinvolti il bus della linea 18, proveniente da Mirafiori Sud e diretto verso piazzale Caio Mario, e una Fiat Jeep “Renegade” alla cui guida c’era una donna: il mezzo ha urtato lateralmente la vettura, che a quanto pare non avrebbe rispettato il segnale di precedenza, danneggiandone lo sportello (lato passeggero).

LE TESTIMONIANZE

La conducente della Jeep, percorrendo via Giolitti, non si è praticamente accorta dell’arrivo del bus che da piazza Carlina si stava dirigendo verso corso Vittorio: questa la dinamica dell’incidente, per fortuna senza conseguenze. «I semafori sono spenti da questa mattina – hanno osservato i dipendenti degli uffici che lavorano nei pressi dell’incrocio – ed è tutto il giorno che sentiamo brusche frenate improvvise: era ovvio che prima o poi avremmo assistito a questa scena».

TRAFFICO CONGESTIONATO

Per fortuna, al di là del rovinoso impatto e del grosso spavento, nessuno si è fatto male, né a bordo del bus (dove c’erano una decina di passeggeri) né nella macchina. L’incidente ha però provocato forti rallentamenti con il traffico urbano che è rimasto a lungo congestionato.