Schianto all’incrocio: centauro in gravi condizioni al Cto

Terribile incidente, ieri sera (domenica 5 agosto), poco dopo le 22,30, all’incrocio tra corso Cosenza, corso Giambone e corso Unione Sovietica, nel quartiere Lingotto a Torino. Una moto si è scontrata con una Fiat 500. Ad avere la peggio, è stato il centauro che, dopo l’urto, è carambolato rovinosamente a terra.

RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI AL CTO

Soccorso dal 118, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cto di Torino dove è stato ricoverato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Il motociclista è monitorato costantemente dai “camici bianchi” del nosocomio torinese e il suo quadro clinico va via via migliorando.

INCROCIO REGOLATO DA SEMAFORO

Lo schianto è stato rilevato dalla polizia municipale a cui tocca ora stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. L’incrocio è infatti regolato da un semaforo ed è probabile – ma si resta nel campo delle ipotesi – che uno dei due mezzi non lo abbia rispettato.