Schianto in rettilineo, auto contro furgone: tre i feriti, uno è grave

Terribile incidente stradale, questa mattina, lungo la strada provinciale 122 tra Villastellone e Carignano. E’ accaduto poco dopo le 9,30. Un furgone Citroen ed una Fiat Panda, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati violentemente tra loro.

TRE I FERITI, UNO E’ IN GRAVI CONDIZIONI

Il bilancio del violentissimo schianto è di tre uomini feriti, di cui uno, il più giovane, è stato trasportato al Cto con l’elisoccorso del 118, in gravi condizioni. Gli altri due sono stati medicati sul posto dallo staff dell’ambulanza.

FORSE UN SORPASSO AZZARDATO LA CAUSA DELLO SCHIANTO

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, avvenuto in un tratto di strada rettilineo: non si esclude un sorpasso azzardato da parte di uno dei veicoli. Sul posto, per la viabilità, sono giunti i carabinieri di Villastellone che hanno dovuto chiudere la strada per i rilievi di rito. Lo stop alla circolazione ha procurato code in entrambi i sensi di marcia.