Schianto mortale alla rotonda Debouché: morto centauro 52enne

Schianto mortale alla rotonda Debouché. E’ successo a Nichelino dove un centauro di 52 anni ha perso la vita. Dai primi accertamenti sembra che l’uomo abbia perso il controllo della moto in sella alla quale viaggiava andando a sbattere violentemente contro un’autovettura.

INUTILI GLI SFORZI DEI SOCCORRITORI

L’intervento del 118 sul posto è stato immediato: lo staff dei soccorritori ha tentati più volte di rianimare il malcapitato, purtroppo però l’uomo è apparso subito in gravissime condizioni e per lui non c’è stato nulla da fare.

E’ DECEDUTO AL PRONTO SOCCORSO

Trasportato d’urgenza in ospedale, è deceduto al pronto soccorso del Cto di Torino. Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia municipale di Vinovo e Nichelino. Lunghissime code si sono formate in prossimità della rotonda.