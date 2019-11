Schianto nella notte a Carmagnola: 37enne estratto dalle lamiere, è in prognosi riservata al Cto

E' successo in via Chieri

Spaventoso incidente stradale, la scorsa notte, a Carmagnola. E’ accaduto in via Chieri dove un automobilista di 37 anni, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua vettura, un Range Rover, e si è schiantato a bordo strada.

ESTRATTO DALLE LAMIERE

Sul posto sono giunti i carabinieri, chiamati a fare luce sulla dinamica dello schianto (tuttora ancora da chiarire), ed i vigili del fuoco della stazione di Carmagnola che hanno dovuto estrarre il malcapitato dalle lamiere contorte della vettura.

AL CTO IN PROGNOSI RISERVATA

Il 37enne, piuttosto malconcio, è stato poi affidato al personale sanitario del 118 e quindi trasportato al Cto di Torino dove è stato ricoverato in prognosi riservata.