Schianto nella notte sulla “460”. Due le auto coinvolte. Quattro i feriti

Lo scontro è avvenuto in un tratto particolarmente pericoloso dell'ex statale, già teatro, in passato, di analoghi incidenti, indagano i carabinieri

Incidente stradale, sabato sera, poco dopo le 23, sulla ex statale 460, tra Rivarolo Canavese e Bosconero. Due le auto coinvolte, una Porsche cabrio ed una Peugeot 206, scontratesi frontalmente tra loro per cause ancora in corso di accertamento. L’urto è stato violentissimo. Quattro, in totale, i feriti, soccorsi dal 118 e trasportati nell’ospedale di Ciriè.

NESSUNO E’ IN PERICOLO DI VITA

A bordo della Peugeot viaggiavano due giovani, lui 28enne di Pont Canavese, lei 24enne di San Giusto. Sull’altra una coppia di Rivarolo (un uomo di 51 anni e una donna di 57), entrambi di Rivarolo Canavese.

INDAGANO I CARABINIERI

Sullo scontro, avvenuto in un tratto particolarmente pericoloso dell’ex statale, già teatro, in passato, di analoghi incidenti, stanno indagando i carabinieri di Rivarolo spalleggiati dai militari del nucleo radiomobile di Ivrea.