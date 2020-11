Schianto sulla A21 tra un’auto e un camion: tre feriti. Uno è grave

Un uomo di 46 anni è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso

Violento incidente stradale, questa mattina, all’altezza del casello autostradale di Felizzano, nell’Alessandrino. E’ successo sull’A21 Torino-Piacenza, in direzione Piacenza. Nello schianto sono rimasti coinvolti un’auto ed un camion.

TRE I FERITI, UNO E’ GRAVE

Ancora tutta da accertare la dinamica dell’accaduto. Nello scontro sono rimaste ferite tre persone (viaggiavano tutte a bordo della vettura). Il più grave è un uomo di 46 anni che è stato soccorso e trasportato in ospedale ad Alessandria in codice rosso (gli altri due sono in codice giallo). Sul posto, con le squadre del 118, sono giunti anche i vigili del fuoco.