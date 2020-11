Schianto sulla A4, tir contro furgone: ferito estratto dalle lamiere

Momenti di paura, questa mattina, sull’autostrada A4 Torino Milano dove il conducente di un furgone è rimasto ferito dopo essersi scontrato con un tir. L’incidente è avvenuto poco prima dello svincolo di Chivasso (in direzione del capoluogo meneghino), tra i Comuni di Brandizzo e Volpiano.

DINAMICA IN CORSO DI ACCERTAMENTO

L’orologio aveva da poco scoccato le 10 quando, secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine (sul posto è giunta la polizia stradale), i due veicoli si sono scontrati tra loro per cause ancora in corso di accertamento.

ESTRATTO DALLE LAMIERE

Nel violento impatto, il furgone è andato completamente distrutto con la parte anteriore del veicolo ed il parabrezza, letteralmente disintegrati. Il conducente del mezzo, soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale: per estrarlo dalle lamiere si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

CIRCOLAZIONE IN TILT

L’uomo è piuttosto malconcio, ma dovrebbe cavarsela. Sul posto, per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati, la circolazione è andata in tilt e si sono formate lunghe code.