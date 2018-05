Schianto sulla Pedemontana: auto contro furgone. In tre finiscono in ospedale [LE FOTO]

Incidente stradale, questo pomeriggio, sulla strada provinciale 565 “Pedemontana” a Torre Canavese. Coinvolti un furgone e una Ford Fiesta. I due veicoli, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente. Nell’impatto, violentissimo, sono rimasti feriti l’autista del mezzo e i due occupanti della vettura.

GRAVE IL PASSEGGERO DELLA FIESTA

Il più grave è il passeggero della Fiesta: soccorso, è stato trasportato in elicottero al Cto di Torino dove è stato ricoverato per trauma cranico e fratture varie. Alla guida dell’auto c’era la moglie: trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Ivrea, le sue condizioni non sembrano destare particolari preoccupazioni ai medici che l’hanno presa in cura così come non sembra essere grave il conducente del furgone.