Schianto sulla Pedemontana: morto motociclista 50enne

Dramma a Bairo nel Canavese dove un motociclista di 50 anni ha perso la vita in un incidente stradale sulla provinciale 565, nota anche come Pedemontana. L’uomo era in sella ad una Honda Cbr 600 che per cause ancora in corso di accertamento è andata a schiantarsi contro una Fiat Grande Punto in prossimità di una stazione di servizio.

SBALZATO SULL’ASFALTO, MORTO SUL COLPO

Il malcapitato, sbalzato sull’asfalto, non ha avuto scampo: è morto sul colpo. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri del distaccamento di Agliè, giunti sul posto.