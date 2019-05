Schianto sulla provinciale: in due finiscono al pronto soccorso

Scontro violento tra due auto: feriti un uomo di 38 anni ed una donna di 48. Non sono gravi

Due persone, un uomo di 38 anni ed una donna di 48, sono rimaste ferite, ieri sera, poco dopo le 22.30, nello scontro che ha coinvolto due auto. E’ accaduto alle porte di Montalenghe, lungo la provinciale 82 (direzione Foglizzo). Per cause ancora da accertare, una Bmw X5 ed una Dacia Duster si sono scontrate tra loro. L’urto è stato violentissimo.

FERITI AL PRONTO SOCCORSO

Nell’impatto, il conducente della Dacia, residente a Cuceglio, e la donna (originaria di San Giusto) che viaggiava a bordo della Bmw, seduta davanti, lato passeggero, sono rimasti feriti. Illeso invece il conducente (un uomo di 50 anni, anche lui di San Giusto). Soccorsi dal 118, i due feriti sono stati accompagnati all’ospedale di Chivasso. Le loro condizioni di salute, fortunatamente, non sono state giudicate gravi dai medici che li hanno presi in cura.

CARABINIERI SUL POSTO

Sull’incidente stradale indagano ora i carabinieri del distaccamento di Rivarolo Canavese, intervenuti sul posto insieme con i colleghi militari del nucleo radiomobile di Ivrea.

PROVINCIALE CHIUSA PER UN’ORA

La provinciale 82 è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora. Giusto il tempo per consentire l’arrivo dei mezzi di soccorso ed i rilievi di rito da parte delle forze dell’ordine.