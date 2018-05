Schianto sull’A6: due persone sbalzate sull’asfalto. Interviene l’elisoccorso

Incidente stradale, questo pomeriggio, sull’autostrada A6 Torino-Savona (direzione Torino). E’ accaduto dopo il casello di Carmagnola. Nella carambola sono rimasti coinvolti tre veicoli, tra cui un mezzo pesante e due vetture che si sono poi ribaltati sulla carreggiata. L’impatto è stato violentissimo. Due persone sarebbero state sbalzate fuori dalle auto mentre il conducente del camion è rimasto incastrato nella motrice.

ELISOCCORSO SUL POSTO

L’autostrada è stata bloccata. Due ambulanze della Croce Rossa sono giunte sul posto da Carmagnola insieme con un elicottero. Per la messa in sicurezza dei veicoli, i rilievi del caso e la gestione della viabilità, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. Per quanto concerne i feriti, uno dei due automobilisti sbalzati sull’asfalto è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cto di Torino dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Gli altri due sono stati trasportati all’ospedale di Moncalieri.

+++notizia in aggiornamento+++