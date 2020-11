Sci, impianti chiusi a Natale. Ma le Regioni non ci stanno

«Non mettete in crisi l’intero settore». L’appello delle Regioni al governo è arrivato ieri, dopo le indiscrezioni della mattinata secondo le quali a Roma si stava preparando un Dpcm che proibirà l’apertura degli impianti sciistici almeno per tutte le festività natalizie. Un vero e proprio colpo al cuore, non solo per le società che gestiscono piste e impianti ma per tutto l’indotto. Solo per fare qualche esempio, in montagna rischierebbero di andare al tappeto alberghi, ristoranti, bar, negozi, scuole di sci. «Ad oggi stimiamo almeno una perdita tra il 60% e il 70%, ammesso che si riesca davvero ad aprire. Più l’apertura sarà ritardata, più accuseremo il colpo e la stessa sorte toccherà all’indotto» spiega Valeria Ghezzi, dal 2014 alla guida dell’Anef, l’associazione che riunisce le aziende del settore degli impianti a fune.

E così gli assessori di Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia, hanno rivolto un appello al governo chiedendo «di rivedere questa scelta che metterebbe in crisi un intero sistema, che porta un notevole indotto economico, lavorativo e sociale per l’intero Paese».

